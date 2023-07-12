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Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"

Алена МазуренкоСреда, 12 июля 2023, 13:25
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, что делать с Украиной

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня 2023 года разговаривал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом о том, "что делать с Украиной".

Источник: ТАССMeduza

Прямая речь: "Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Поводом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло.

Мне кажется, что это был в большей степени повод, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, размышляли, а что же делать с Украиной".

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Детали: По словам Нарышкина, разговор с директором ЦРУ длился около часа.

Оккупант также добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.

Напомним: 

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Темы: разведкаРосcияСШАУкраина
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