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Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 липня 2023, 13:27
Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster
БТР Bushmaster, фото з Facebook австралійської армії

Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги, що включає 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у Twitter 

Пряма мова Зеленського: "Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч".

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Деталі: Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі підтвердив, що країна надає ще 30 австралійських автомобілів Bushmaster Protected Mobility Vehicles для України.

Пряма мова Албанізі: "Завдяки новому пакету військової допомоги загальна кількість Bushmaster досягла 120 одиниць".

Що цьому передувало: 

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Теми: АвстраліязброяG7допомога Україні
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