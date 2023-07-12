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Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 13:27
Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster
БТР Bushmaster, фото из Facebook австралийской армии

Австралия выделяет для Украины новый пакет военной помощи, включающий 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи в Twitter 

Прямая речь Зеленского: "Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча.

Детали: Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи подтвердил, что страна предоставляет еще 30 австралийских автомобилей Bushmaster Protected Mobility Vehicles для Украины.

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Прямая речь Албанизи: "Благодаря новому пакету военной помощи общее количество Bushmaster достигло 120 единиц".

Что этому предшествовало: 

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Темы: АвстралияоружиеG7помощь Украине
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