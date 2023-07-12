Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 13:27
Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster
БТР Bushmaster, фото из Facebook австралийской армии

Австралия выделяет для Украины новый пакет военной помощи, включающий 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи в Twitter 

Прямая речь Зеленского: "Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча.

Реклама:

Детали: Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи подтвердил, что страна предоставляет еще 30 австралийских автомобилей Bushmaster Protected Mobility Vehicles для Украины.

Прямая речь Албанизи: "Благодаря новому пакету военной помощи общее количество Bushmaster достигло 120 единиц".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине

Темы: АвстралияоружиеG7помощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: