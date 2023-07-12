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"Бавовна" в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова

Євген КізіловСереда, 12 липня 2023, 17:23
Бавовна в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова
олег цоков, фото: тасс

Депутат Держдуми РФ і колишній командувач у російській армії Андрій Гурульов підтвердив, що в Україні загинув генерал-лейтенант Олег Цоков.

Джерело: "Медуза", "Русская служба Би-би-си"

Деталі: 11 липня в окупованому Бердянську прогриміли кілька серій вибухів. Серед іншого було влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило керівництво російських військ.

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Окупанти стверджують, що удар було завдано далекобійними ракетами Storm Shadow, які нещодавно Захід передав Україні.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в "Дюні" загинув генерал і російські медіа вже підтвердили, що це - Олег Цоков, який командував ракетними ударами по Україні.

Як звернула увагу "Русская служба Би-би-си", теми обстрілу Бердянська у випуску ток-шоу "60 минут" торкнулася пропагандистка Ольга Скабєєва. Гість програми Гурульов повідомив їй, що внаслідок удару "геройськи загинув" Цоков.

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В анонімних телеграм-каналах писали, що Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Офіційного оголошення про це призначення не було, однак, як зазначалося, призначення Цокова на цю посаду пояснювало б, чому він міг перебувати в Бердянську і потрапити під обстріл.

За підрахунками "Важных историй", Цоков - сьомий від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну генерал, загибель якого підтверджено.

Теми: БердянськобстрілЗбройні силиРосія
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