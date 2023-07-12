Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бавовна" в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова

Євген КізіловСереда, 12 липня 2023, 17:23
Бавовна в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова
олег цоков, фото: тасс

Депутат Держдуми РФ і колишній командувач у російській армії Андрій Гурульов підтвердив, що в Україні загинув генерал-лейтенант Олег Цоков.

Джерело: "Медуза", "Русская служба Би-би-си"

Деталі: 11 липня в окупованому Бердянську прогриміли кілька серій вибухів. Серед іншого було влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило керівництво російських військ.

Окупанти стверджують, що удар було завдано далекобійними ракетами Storm Shadow, які нещодавно Захід передав Україні.

Реклама:

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в "Дюні" загинув генерал і російські медіа вже підтвердили, що це - Олег Цоков, який командував ракетними ударами по Україні.

Як звернула увагу "Русская служба Би-би-си", теми обстрілу Бердянська у випуску ток-шоу "60 минут" торкнулася пропагандистка Ольга Скабєєва. Гість програми Гурульов повідомив їй, що внаслідок удару "геройськи загинув" Цоков.

В анонімних телеграм-каналах писали, що Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Офіційного оголошення про це призначення не було, однак, як зазначалося, призначення Цокова на цю посаду пояснювало б, чому він міг перебувати в Бердянську і потрапити під обстріл.

ВІДЕО ДНЯ

За підрахунками "Важных историй", Цоков - сьомий від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну генерал, загибель якого підтверджено.

Теми: БердянськобстрілЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня

Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати

фотоУ голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду

фотоСиловики викрили на держзраді нардепа від ОПЗЖ, у нього йдуть обшуки

документКулініч, Наумов, Баканов: справа колишнього топа СБУ про зраду обросла нестиковками

фото"Розкрадач гробниць"-невдаха намагався викрасти прах агента НКВС Кузнєцова у Львові

Усі новини...
Бердянськ
ЗСУ мали частковий успіх на бердянському напрямку, закріплюються
У Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів, і в завод
На Бердянському напрямку захисники просунулися вглибину до 2 км
Останні новини
16:00
Окупанти вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту
15:59
Найстаріший льодовик у світі міг виникнути майже 3 млрд років тому – дослідження
15:42
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
15:25
Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня
15:11
Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону
15:06
У Сумах чули вибух, в області працює ППО
14:56
Ігнат каже, що з ATACMS Україна могла б дістати кораблі і "Бастіони" в Криму
14:37
Каховську ГЕС можуть і не відбудовувати: в "Укргідроенерго" назвали умови
14:30
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
14:18
Суд у Швеції присудив штрафи екоактивістці Греті Тунберг за непокору поліції
Усі новини...
Реклама: