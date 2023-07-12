Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Бавовна" в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова

Евгений КизиловСреда, 12 июля 2023, 17:23
Бавовна в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова
олег цоков, фото: тасс

Депутат Госдумы РФ и бывший командующий в российской армии Андрей Гурулев подтвердил, что в Украине погиб генерал-лейтенант Олег Цоков.

Источник: "Медуза", "Русская служба Би-би-си"

Детали: 11 июля в оккупированном Бердянске прогремели несколько серий взрывов. Среди прочего было попадание в здание гостиницы "Дюна", где жило руководство российских войск.

Реклама:

Оккупанты утверждают, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые недавно Запад передал Украине.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в "Дюне" погиб генерал и российские медиа уже подтвердили, что это - Олег Цоков, командовавший ракетными ударами по Украине.

Как обратила внимание "Русская служба Би-би-си", тему обстрела Бердянска в выпуске ток-шоу "60 минут" затронула пропагандистка Ольга Скабеева. Гость программы Гурулев сообщил ей, что в результате удара "геройски погиб" Цоков.

ВИДЕО ДНЯ

В анонимных телеграм-каналах писали, что Цоков занимал пост заместителя командующего Южного военного округа. Официального объявления об этом назначении не было, однако, как отмечалось, назначение Цокова на этот пост объясняло бы, почему он мог находиться в Бердянске и попасть под обстрел.

По подсчетам "Важных историй", Цоков — седьмой с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину генерал, гибель которого подтверждена.

Темы: БердянскобстрелВооруженные силыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бердянск
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
В Бердянске прогремел взрыв в районе порта
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: