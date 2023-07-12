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"Бавовна" в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова

Евгений КизиловСреда, 12 июля 2023, 17:23
Бавовна в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова
олег цоков, фото: тасс

Депутат Госдумы РФ и бывший командующий в российской армии Андрей Гурулев подтвердил, что в Украине погиб генерал-лейтенант Олег Цоков.

Источник: "Медуза", "Русская служба Би-би-си"

Детали: 11 июля в оккупированном Бердянске прогремели несколько серий взрывов. Среди прочего было попадание в здание гостиницы "Дюна", где жило руководство российских войск.

Оккупанты утверждают, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые недавно Запад передал Украине.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в "Дюне" погиб генерал и российские медиа уже подтвердили, что это - Олег Цоков, командовавший ракетными ударами по Украине.

Как обратила внимание "Русская служба Би-би-си", тему обстрела Бердянска в выпуске ток-шоу "60 минут" затронула пропагандистка Ольга Скабеева. Гость программы Гурулев сообщил ей, что в результате удара "геройски погиб" Цоков.

В анонимных телеграм-каналах писали, что Цоков занимал пост заместителя командующего Южного военного округа. Официального объявления об этом назначении не было, однако, как отмечалось, назначение Цокова на этот пост объясняло бы, почему он мог находиться в Бердянске и попасть под обстрел.

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По подсчетам "Важных историй", Цоков — седьмой с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину генерал, гибель которого подтверждена.

Темы: БердянскобстрелВооруженные силыРосcия
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