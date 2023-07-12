Куп’янський напрямок: воїни 32-ї бригади знищили склад боєприпасів і "задвохсотили" 9 окупантів

На куп’янському напрямку бійці 32-ї окремої механізованої бригади за добу знищили склад боєприпасів противника, ліквідували 9 і поранили понад чотири десятки окупантів.

Джерело: пресслужба 32 ОМБр в коментарі УП

Дослівно: "Воїни 32-ї окремої механізованої бригади за добу знищили ворожий склад боєприпасів, на перегній перетворили 9 загарбників, ще 44 — зробили трьохсотими. Добре спрацювала наша артилерія".

На куп'янському напрямку 32-га окрема механізована бригада знищила ворожий склад БК

ВІДЕО - 32 ОМБр pic.twitter.com/7vVMpnOhzu Реклама: July 12, 2023

Деталі: Зазначається, що на деяких ділянках українські захисники зайняли ворожі позиції.

Довідково: 32-га окрема механізована бригада – одне з новостворених механізованих з'єднань Сухопутних військ Збройних сил України, яке формувалось у 2022-2023 роках в рамках нарощування ЗСУ напередодні контрнаступу.

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32 ОМБр наразі тримає оборону на куп’янському напрямку.