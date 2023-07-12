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Куп’янський напрямок: воїни 32-ї бригади знищили склад боєприпасів і "задвохсотили" 9 окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 12 липня 2023, 17:32
Куп’янський напрямок: воїни 32-ї бригади знищили склад боєприпасів і задвохсотили 9 окупантів
скриншот

На куп’янському напрямку бійці 32-ї окремої механізованої бригади за добу знищили склад боєприпасів противника, ліквідували 9 і поранили понад чотири десятки окупантів.

Джерело: пресслужба 32 ОМБр в коментарі УП

Дослівно: "Воїни 32-ї окремої механізованої бригади за добу знищили ворожий склад боєприпасів, на перегній перетворили 9 загарбників, ще 44 — зробили трьохсотими. Добре спрацювала наша артилерія".

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Деталі: Зазначається, що на деяких ділянках українські захисники зайняли ворожі позиції.

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Довідково: 32-га окрема механізована бригада – одне з новостворених механізованих з'єднань Сухопутних військ Збройних сил України, яке формувалось у 2022-2023 роках в рамках нарощування ЗСУ напередодні  контрнаступу.

32 ОМБр наразі тримає оборону на куп’янському напрямку.

Теми: війна
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