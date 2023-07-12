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Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 17:32
Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага
скриншот

На купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили склад боеприпасов противника, ликвидировали 9 и ранили более четырех десятков оккупантов.

Источник: пресс-служба 32 ОМБр в комментарии УП

Дословно: "Воины 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили вражеский склад боеприпасов, превратили в перегной 9 захватчиков, еще 44 - сделали трехсотыми. Хорошо сработала наша артиллерия".

Детали: Отмечается, что на некоторых участках украинские защитники заняли вражеские позиции.

Справка: 32-я отдельная механизированная бригада - одно из новосозданных механизированных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое формировалось в 2022-2023 годах в рамках наращивания ВСУ накануне контрнаступления.

ВИДЕО ДНЯ

32 ОМБр сейчас держит оборону на купянском направлении.

Темы: война
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