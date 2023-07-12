Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 17:32
Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага
скриншот

На купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили склад боеприпасов противника, ликвидировали 9 и ранили более четырех десятков оккупантов.

Источник: пресс-служба 32 ОМБр в комментарии УП

Дословно: "Воины 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили вражеский склад боеприпасов, превратили в перегной 9 захватчиков, еще 44 - сделали трехсотыми. Хорошо сработала наша артиллерия".

Реклама:

Детали: Отмечается, что на некоторых участках украинские защитники заняли вражеские позиции.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: 32-я отдельная механизированная бригада - одно из новосозданных механизированных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое формировалось в 2022-2023 годах в рамках наращивания ВСУ накануне контрнаступления.

32 ОМБр сейчас держит оборону на купянском направлении.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: