Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага

На купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили склад боеприпасов противника, ликвидировали 9 и ранили более четырех десятков оккупантов.

Источник: пресс-служба 32 ОМБр в комментарии УП

Дословно: "Воины 32-й отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили вражеский склад боеприпасов, превратили в перегной 9 захватчиков, еще 44 - сделали трехсотыми. Хорошо сработала наша артиллерия".

На куп'янському напрямку 32-га окрема механізована бригада знищила ворожий склад БК

ВІДЕО - 32 ОМБр pic.twitter.com/7vVMpnOhzu Реклама: July 12, 2023

Детали: Отмечается, что на некоторых участках украинские защитники заняли вражеские позиции.

Справка: 32-я отдельная механизированная бригада - одно из новосозданных механизированных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое формировалось в 2022-2023 годах в рамках наращивания ВСУ накануне контрнаступления.

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32 ОМБр сейчас держит оборону на купянском направлении.