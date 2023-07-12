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Міноборони РФ розповіло, скільки і яких озброєнь здала "ПВК Вагнер"

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 18:06
Міноборони РФ розповіло, скільки і яких озброєнь здала ПВК Вагнер
скриншот відео передавання

Міністерство оборони РФ заявило, що група "Вагнер" уже завершує передачу своїх озброєнь і військової техніки у Збройні сили. Йдеться про понад 2 тисячі одиниць.

Джерело: пропагандисти з "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що серед іншого передано сотні танків, РСЗВ "Град", "Ураган", ЗРК "Панцир", самохідні артилерійські установки, бронетранспортери та інше.

Також нібито прийнято понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів і близько 20 тис. одиниць стрілецького озброєння.

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Пропагандисти стверджують, що всю техніку та озброєння доправляють у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи ЗС РФ проводять техобслуговування і підготовку для подальшого використання.

Опублікували навіть кадри приймання озброєнь.

Теми: ВагнерПригожинзброяРосія
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