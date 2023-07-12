Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 18:06
Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала ЧВК Вагнер
скриншот видео передачи

Министерство обороны РФ заявило, что группа "Вагнер" уже завершает передачу своих вооружений и военной техники в Вооруженные силы. Речь идет о более 2 тысячах единиц.

Источник: пропагандисты из "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что среди прочего переданы сотни танков, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое.

Также якобы приняты более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Реклама:

Пропагандисты утверждают, что вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техобслуживание и подготовку для дальнейшего использования.

Опубликовали даже кадры приема вооружений.

Темы: ВагнерПригожиноружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

фотоНа Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые

фотоРФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Все новости...
Вагнер
Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов
Последние новости
03:47
Киевскую область атакуют вражеские беспилотники, работает ПВО – ОВА
03:22
Это война, которую начала РФ – Белый дом об атаке дронов на Москву
03:03
обновлено от 02:05В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
02:31
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
02:15
обновлено от 01:02В ряде областей – угроза вражеских беспилотников
01:55
Воздушники предупредили об угрозе баллистики на востоке Украины
01:39
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
00:43
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"
00:28
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
23:51
Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" - Энергоатом
Все новости...
Реклама: