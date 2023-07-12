Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"
Министерство обороны РФ заявило, что группа "Вагнер" уже завершает передачу своих вооружений и военной техники в Вооруженные силы. Речь идет о более 2 тысячах единиц.
Источник: пропагандисты из "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что среди прочего переданы сотни танков, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое.
Также якобы приняты более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.
Пропагандисты утверждают, что вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техобслуживание и подготовку для дальнейшего использования.
Опубликовали даже кадры приема вооружений.
Міноборони РФ показало, як "Вагнер" нібито здає регулярним військам свої озброєння та техніку pic.twitter.com/mY0gRFC6WH— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 12, 2023