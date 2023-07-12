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Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 18:06
Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала ЧВК Вагнер
скриншот видео передачи

Министерство обороны РФ заявило, что группа "Вагнер" уже завершает передачу своих вооружений и военной техники в Вооруженные силы. Речь идет о более 2 тысячах единиц.

Источник: пропагандисты из "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что среди прочего переданы сотни танков, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое.

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Также якобы приняты более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Пропагандисты утверждают, что вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техобслуживание и подготовку для дальнейшего использования.

Опубликовали даже кадры приема вооружений.

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Темы: ВагнерПригожиноружиеРосcия
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