Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія і НАТО вже ступили за межу війни одне з одним.

Джерело: Медведєв у Twitter

Деталі: Заступник голови пустився в міркування про нібито безперспективність створюваної Ради Україна-НАТО.

Як аргумент він навів створення 2002 року Ради Росія-НАТО і провал цієї ініціативи.

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Пряма мова: "Чим усе це закінчилося, добре відомо. Зараз Альянс і наша країна перебувають на межі (вірніше, за межею) війни".

Більше деталей: При цьому Медведєву ввижається, що Рада Україна-НАТО припинить існування через "зникнення однієї зі сторін".

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