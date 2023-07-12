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Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 21:39
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
дмітрій медведєв, Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія і НАТО вже ступили за межу війни одне з одним.

Джерело: Медведєв у Twitter

Деталі: Заступник голови пустився в міркування про нібито безперспективність створюваної Ради Україна-НАТО.

Як аргумент він навів створення 2002 року Ради Росія-НАТО і провал цієї ініціативи.

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Пряма мова: "Чим усе це закінчилося, добре відомо. Зараз Альянс і наша країна перебувають на межі (вірніше, за межею) війни".

Більше деталей: При цьому Медведєву ввижається, що Рада Україна-НАТО припинить існування через "зникнення однієї зі сторін".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідери держав Північноатлантичного Альянсу на зустрічі у вівторок затвердили створення Ради Україна-НАТО - нового органу взаємодії Києва та Альянсу.
  • Президент Володимир Зеленський упевнений, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в Альянс.

Теми: МедведєвНАТОРосіявійна
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