Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Середа, 12 липня 2023, 21:39
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія і НАТО вже ступили за межу війни одне з одним.
Джерело: Медведєв у Twitter
Деталі: Заступник голови пустився в міркування про нібито безперспективність створюваної Ради Україна-НАТО.
Як аргумент він навів створення 2002 року Ради Росія-НАТО і провал цієї ініціативи.
Пряма мова: "Чим усе це закінчилося, добре відомо. Зараз Альянс і наша країна перебувають на межі (вірніше, за межею) війни".
Більше деталей: При цьому Медведєву ввижається, що Рада Україна-НАТО припинить існування через "зникнення однієї зі сторін".
Що передувало:
- Лідери держав Північноатлантичного Альянсу на зустрічі у вівторок затвердили створення Ради Україна-НАТО - нового органу взаємодії Києва та Альянсу.
- Президент Володимир Зеленський упевнений, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в Альянс.