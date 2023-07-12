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Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 21:39
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Дмитрий Медведев, Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.

Источник: Медведев в Twitter

Детали: Зампред пустился в рассуждения о якобы бесперспективности создаваемого Совета Украина-НАТО.

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В качестве аргумента он привел создание в 2002 году Совета Россия-НАТО и провал этой инициативы.

Прямая речь: "Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (вернее, за гранью) войны".

Больше деталей: При этом Медведеву мерещится, что Совет Украина-НАТО прекратить существование из-за "исчезновения одной из сторон".

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Что предшествовало:

  • Лидеры государств Североатлантического Альянса на встрече во вторник утвердили создание Совета Украина-НАТО - нового органа взаимодействия Киева и Альянса.
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции Украины в Альянс.

Темы: МедведевНАТОРосcиявойна
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