Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Среда, 12 июля 2023, 21:39
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.
Источник: Медведев в Twitter
Детали: Зампред пустился в рассуждения о якобы бесперспективности создаваемого Совета Украина-НАТО.
В качестве аргумента он привел создание в 2002 году Совета Россия-НАТО и провал этой инициативы.
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Прямая речь: "Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (вернее, за гранью) войны".
Больше деталей: При этом Медведеву мерещится, что Совет Украина-НАТО прекратить существование из-за "исчезновения одной из сторон".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Лидеры государств Североатлантического Альянса на встрече во вторник утвердили создание Совета Украина-НАТО - нового органа взаимодействия Киева и Альянса.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции Украины в Альянс.