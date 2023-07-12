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Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 22:42
Хакери з Росії злили конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Фото pixabay.com

Хакерська група From Russia with Love, яка пов’язана з Росією, опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі увечері 12 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовський портал 15min  

Деталі: Повідомляється, що увечері 12 липня хакери заявили, що отримали доступ до секретних даних про організацію саміту НАТО у Вільнюсі.

Зокрема, злили 29 файлів. У них міститься різна інформація про охорону лідерів НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення, імена військовослужбовців.

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У злитих документах зокрема вказано:

  • що під час підготовки саміту перевірили 30 установ і 346 "активів", розташованих на території Литви. З них 23% потрапили в "зону ризику" з неприйнятним рівнем загрози,
  • що за безпекою слідкувала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах,
  • злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.
  • опубліковані нібито маршрути пересування делегацій НАТО у Вільнюсі, зокрема наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими нібито пересувалися колони.

Проросійські Telegram-канали стверджують, що витік даних нібито стався в Україні.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15min хакерську атаку. За її словами, ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня також зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.

Теми: ЛитваНАТОРосіяхакери
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