Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Хакерська група From Russia with Love, яка пов’язана з Росією, опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі увечері 12 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовський портал 15min
Деталі: Повідомляється, що увечері 12 липня хакери заявили, що отримали доступ до секретних даних про організацію саміту НАТО у Вільнюсі.
Зокрема, злили 29 файлів. У них міститься різна інформація про охорону лідерів НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення, імена військовослужбовців.
У злитих документах зокрема вказано:
- що під час підготовки саміту перевірили 30 установ і 346 "активів", розташованих на території Литви. З них 23% потрапили в "зону ризику" з неприйнятним рівнем загрози,
- що за безпекою слідкувала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах,
- злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.
- опубліковані нібито маршрути пересування делегацій НАТО у Вільнюсі, зокрема наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими нібито пересувалися колони.
Проросійські Telegram-канали стверджують, що витік даних нібито стався в Україні.
Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15min хакерську атаку. За її словами, ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами.
Передісторія:
- Напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня також зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.