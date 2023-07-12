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Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 22:42
Хакеры из России слили конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Фото pixabay.com

Хакерская группа From Russia with Love, которая связана с Россией, опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе вечером 12 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовский портал 15min 

Детали: Сообщается, что вечером 12 июля хакеры заявили, что получили доступ к секретным данным об организации саммита НАТО в Вильнюсе.

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В частности, слили 29 файлов. В них содержится различная информация об охране лидеров НАТО, различные слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение, имена военнослужащих.

В слитых документах в частности указано:

  • что во время подготовки саммита проверили 30 учреждений и 346 "активов", расположенных на территории Литвы. Из них 23% попали в "зону риска" с неприемлемым уровнем угрозы,
  • что за безопасностью следила снайперская группа Министерства внутренних дел Литвы, личные данные 17 сотрудников которой якобы содержатся в документах,
  • слиты имена лиц, ответственных за обмен разведданными с разведывательными службами НАТО в Литве и за моделирование возможных угроз безопасности участников саммита,
  • опубликованы якобы маршруты передвижения делегаций НАТО в Вильнюсе, в частности приводятся конкретные маршруты и улицы, по которым якобы передвигались колонны.

Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что утечка данных якобы произошла в Украине.

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Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила в комментарии 15min хакерскую атаку. По ее словам, ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами.

Предыстория:

  • Накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля также зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация после взлома музыкального потокового сервиса.

Темы: ЛитваНАТОРосcияхакеры
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