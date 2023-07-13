Російський генерал-майор заявив, що його звільнили після доповіді про проблеми армії

Російський генерал-майор Іван Попов із позивним "Спартак" заявив своїм підлеглим солдатам, що його звільнили після доповіді про проблеми армії.

Джерело: видання The insider

Деталі: Видання повідомляє, що в Telegram-каналі депутата, члена комітету Держдуми з оборони Андрія Гурульова з'явилося аудіоповідомлення нібито командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії генерал-майора Івана Попова з позивним "Спартак" до військових.

Голос на аудіо, який звертається до солдатів "мої улюблені гладіатори", каже, що його "по-зрадницьки і підло" звільнили після того, як він "на самому верху" висловився про проблеми в армії.

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Пряма мова нібито Попова: "Мене вивели в розпорядження, відсторонили від посади. Прибув генерал-лейтенант Лямін, приступив до командування армією. А я чекаю на подальшу свою долю, військову, її зміну, отримання якоїсь пропозиції щодо подальшого проходження служби...

Чесно вам кажу − виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати і бути слабкодухим... або назвати речі своїми іменами. Я... окреслив усі проблемні питання, які існують на сьогоднішній день в армії щодо бойової роботи, щодо забезпечення. Назвав усі речі своїми іменами".

Деталі: Голос на аудіо найгострішими проблемами окупаційної армії назвав:

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відсутність контрбатарейної боротьби,

відсутність станцій артилерійської розвідки,

масову загибель і каліцтва солдатів від артилерії противника.

За словами Попова, він висловився про всі проблеми на "найвищому рівні − відверто, гранично жорстко".

І потім за один день "сліпили наказ міністра оборони", вивели його з розташування і його "позбулися".

"Як сказали сьогодні багато командирів полків дивізії − нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці ЗСУ, нас ударив з тилу наш старший начальник, по-зрадницьки і підло обезголовивши армію в найважчий і найнапруженіший момент", − заявив російський генерал-майор.

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