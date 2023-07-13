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Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии

Ирина БалачукЧетверг, 13 июля 2023, 00:14
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Российский генерал-майор Попов. Фото wikimedia.org

Российский генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим подчиненным солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии.

Источник: издание The insider

Детали: Издание сообщает, что в Telegram-канале депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение якобы командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным "Спартак" к военным.

Голос на аудио, который обращается к солдатам "мои любимые гладиаторы", говорит, что его "предательски и подло" уволили после того, как он "на самом верху" высказался о проблемах в армии.

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Прямая речь якобы Попова: "Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией. А я жду дальнейшую свою судьбу, военную, ее изменение, получение какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы…

Честно вам говорю − возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать… либо назвать вещи своими именами. Я… обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами".

Детали: Голос на аудио самыми острыми проблемами оккупационной армии назвал:

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  • отсутствие контрбатарейной борьбы,
  • отсутствие станций артиллерийской разведки,
  • массовую гибель и увечья солдат от артиллерии противника.

По словам Попова, он высказался о всех проблемах на "самом высоком уровне − откровенно, предельно жестко". 

И потом за один день "состряпали приказ министра обороны", вывели его из расположения и от него "избавились".

"Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", − заявил российский генерал-майор.

Предыстория:

  • 11 июля по отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске, где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, якобы прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб оккупационный генерал-лейтенант Олег Цоков.
  • Российские Telegram-каналы писали, что Цоков погиб случайно, мол, настоящей целью был генерал-майор Иван Попов.

 

Темы: Росcияармиявойна
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