У Києві та області працює ППО

У Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони, у повітряному просторі зафіксовані ворожі безпілотники.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".

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Деталі: Близько 01:35 у КМВА повідомили, що ППО також працює у Києві.

У столиці та області триває повітряна тривога.