У Києві та області працює ППО
Четвер, 13 липня 2023, 01:42
У Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони, у повітряному просторі зафіксовані ворожі безпілотники.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно ОВА: "Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".
Деталі: Близько 01:35 у КМВА повідомили, що ППО також працює у Києві.
У столиці та області триває повітряна тривога.