В Киеве и области работает ПВО
Четверг, 13 июля 2023, 01:42
В Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram, Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно ОВА: "Киевская область. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги".
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Детали: Около 01:35 в КГВА сообщили, что ПВО также работает в Киеве.
В столице и области продолжается воздушная тревога.