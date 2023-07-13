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Атака безпілотників на Київ: у 4 районах зафіксовано падіння уламків

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 02:30
Атака безпілотників на Київ: у 4 районах зафіксовано падіння уламків
Пошкоджений будинок у Дарницькому районі Києва. Фото КМВА

У Солом'янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків російських безпілотників, збитих силами протиповітряної оборони, є руйнування. У столиці зберігається загроза застосування ворогом удатних безпілотників.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно КМВА: "Внаслідок повітряної атаки на Київ станом на 01:39 в Солом'янському районі столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків.

Також внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків:

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  • в Шевченківському р-ні на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку;
  • в Дарницькому р-ні, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Деталі: У КМВА повідомили, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється, на місця падіння уламків виїхали екстрені служби.

За даними Кличка, через вибухи в столиці зафіксовані виклики екстрених служб у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

"У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані.

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У Шевченківському районі – загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Всі служби працюють на місцях", – уточнив міський голова.

Доповнено о 02:30. За інформацією КМВА, падіння уламків також зафіксовано у Подільському районі столиці.

"Попередньо є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв. Інформація уточнюється", - повідомили в адміністрації.

За даними Повітряних сил, у Києві зберігається загроза застосування ворогом удатних безпілотників.

Нагадаємо: Вночі 13 липня у Києві і Київській області працювала ППО – відбивала атаку ворожих безпілотників. 

Теми: КиївППО
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