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Атака беспилотников на Киев: в 4 районах зафиксировано падение обломков

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 02:30
Атака беспилотников на Киев: в 4 районах зафиксировано падение обломков
Поврежденный дом в Дарницком районе Киева. Фото КМВА

В Соломенском, Шевченковском, Дарницком и Подольском районах Киева зафиксировано падение уламков российских беспилотников, сбитых силами противовоздушной обороны, есть это разрушения. В столице сохраняется угроза применения врагом удачных беспилотников.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно КГВА: "В результате воздушной атаки на Киев по состоянию на 01:39 в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.

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Также в результате воздушной атаки на Киев зафиксировано вероятное падение обломков:

  • в Шевченковском р-не на 5-й этаж многоэтажного жилого дома;
  • в Дарницком р-не, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома.

Детали: В КГГА сообщили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется, на места падения обломков выехали экстренные службы.

По данным Кличко, из-за взрывов в столице зафиксированы вызовы экстренных служб в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах.

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"В Дарницком районе, в результате падения обломков, произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, есть травмированные.

В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома. Все службы работают на местах", – уточнил городской голова.

Дополнено в 02:30. По информации КГВА, падение обломков также зафиксировано в Подольском районе столицы.

"Предварительно есть возгорание в отдельно стоящем складском здании на площади 20 м. кв. Информация уточняется", – сообщили в администрации.

По данным Воздушных сил, в Киеве сохраняется угроза применения врагом удачных беспилотников.

Напомним: Ночью 13 июля в Киеве и Киевской области работала ПВО -- отражала атаку вражеских беспилотников.

Темы: КиевПВО
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