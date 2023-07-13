Атака беспилотников на Киев: в 4 районах зафиксировано падение обломков
В Соломенском, Шевченковском, Дарницком и Подольском районах Киева зафиксировано падение уламков российских беспилотников, сбитых силами противовоздушной обороны, есть это разрушения. В столице сохраняется угроза применения врагом удачных беспилотников.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно КГВА: "В результате воздушной атаки на Киев по состоянию на 01:39 в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.
Также в результате воздушной атаки на Киев зафиксировано вероятное падение обломков:
- в Шевченковском р-не на 5-й этаж многоэтажного жилого дома;
- в Дарницком р-не, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома.
Детали: В КГГА сообщили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется, на места падения обломков выехали экстренные службы.
По данным Кличко, из-за взрывов в столице зафиксированы вызовы экстренных служб в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах.
"В Дарницком районе, в результате падения обломков, произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, есть травмированные.
В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома. Все службы работают на местах", – уточнил городской голова.
Дополнено в 02:30. По информации КГВА, падение обломков также зафиксировано в Подольском районе столицы.
"Предварительно есть возгорание в отдельно стоящем складском здании на площади 20 м. кв. Информация уточняется", – сообщили в администрации.
По данным Воздушных сил, в Киеве сохраняется угроза применения врагом удачных беспилотников.
Напомним: Ночью 13 июля в Киеве и Киевской области работала ПВО -- отражала атаку вражеских беспилотников.