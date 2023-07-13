Внаслідок атаки ворога на Київ постраждали 4 людини – Кличко

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня постраждали 4 людини, 2 з них – госпіталізовано.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці".

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Деталі: Також Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого. При цьому мер не уточнив, чи стала причиною пожежі повітряна атака росіян.

Раніше міський голова повідомив, що через вибухи в столиці зафіксовані виклики екстрених служб у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

Нагадаємо: У Солом'янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків російських безпілотників, збитих силами протиповітряної оборони, є руйнування