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Внаслідок атаки ворога на Київ постраждали 4 людини – Кличко

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 03:10
Внаслідок атаки ворога на Київ постраждали 4 людини – Кличко
Автомобіль медичної допомоги. Ілюстративне фото Getty Images

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня постраждали 4 людини, 2 з них – госпіталізовано.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці".

Деталі: Також Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого. При цьому мер не уточнив, чи стала причиною пожежі повітряна атака росіян. 

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Раніше міський голова повідомив, що через вибухи в столиці зафіксовані виклики екстрених служб у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

Нагадаємо: У Солом'янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків російських безпілотників, збитих силами протиповітряної оборони, є руйнування

Теми: Київбезпілотники
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