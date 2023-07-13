В результате атаки врага на Киев пострадали 4 человека – Кличко

В результате атаки российских беспилотников на Киев ночью 13 июля пострадали 4 человека, 2 из них - госпитализированы.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Двух пострадавших госпитализировали в Дарницком районе столицы. Еще двоим в Шевченковском районе оказали помощь на месте".

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Детали: Также Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего. При этом мэр не уточнил, стала ли причиной пожара воздушная атака россиян.

Ранее городской голова сообщил, что из-за взрывов в столице зафиксированы вызовы экстренных служб в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах.

Напомним: В Соломенском, Шевченковском, Дарницком и Подольском районах Киева зафиксировано падение уламков российских беспилотников, сбитых силами противовоздушной обороны, есть это разрушения.