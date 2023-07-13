Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 04:47
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

Джерело: інтерв'ю Лаврова виданню "Лента.ру"

Деталі: Російський міністр заявив, що сам факт появи в Україні винищувачів F-16 буде розглядатися РФ як загроза в ядерній сфері.

За його словами, модифікації винищувачів F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння.

Реклама:

Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом "вкрай небезпечного розвитку подій", додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з РФ.

Нагадаємо: 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: ЛавровСШАвинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Лавров
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Останні новини
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
13:18
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року
Усі новини...
Реклама: