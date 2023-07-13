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РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 04:47
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

Джерело: інтерв'ю Лаврова виданню "Лента.ру"

Деталі: Російський міністр заявив, що сам факт появи в Україні винищувачів F-16 буде розглядатися РФ як загроза в ядерній сфері.

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За його словами, модифікації винищувачів F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння.

Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом "вкрай небезпечного розвитку подій", додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з РФ.

Нагадаємо: 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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Теми: ЛавровСШАвинищувачі
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