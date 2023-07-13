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РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 04:47
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
F-16 ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Источник: интервью Лаврова изданию "Лента.ру"

Детали: Российский министр заявил, что сам факт появления в Украине истребителей F-16 будет рассматриваться РФ как угроза в ядерной сфере.

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По его словам, модификации истребителей F-16 имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров назвал планы США передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий", добавив, что Вашингтон и его союзники по НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.

Напомним: 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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Темы: ЛавровСШАистребители
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