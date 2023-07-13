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Саміт НАТО продемонстрував провал цілей РФ, заради яких вона розпочала війну – ISW

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 05:32
Саміт НАТО продемонстрував провал цілей РФ, заради яких вона розпочала війну – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну, вважає Інститут вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Мета запобігти розширенню НАТО і, більше того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати".

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Деталі: В ISW зазначили, що у російському інформаційному просторі про саміт НАТО повідомлялося неупереджено і приглушено, що не відповідає масштабній поразці, яку саміт фактично представляє для довоєнних цілей РФ.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що за два дні саміту НАТО у Вільнюсі вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.

Теми: НАТОРосіяУкраїна
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