Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 05:32
Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну, считает Институт изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО и согласие Турции направить протокол о вступлении Швеции, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать".

Реклама:

Детали: В ISW отметили, что в российском информационном пространстве о саммите НАТО сообщалось беспристрастно и приглушенно, что не соответствует масштабному поражению, которое саммит фактически представляет для довоенных целей РФ.

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что за два дня саммита НАТО в Вильнюсе удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

Темы: НАТОРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами "Шахеды"

Все новости...
НАТО
Волкер: Для Путина решение саммита – это недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: