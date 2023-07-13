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Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 05:32
Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну, считает Институт изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

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Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО и согласие Турции направить протокол о вступлении Швеции, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать".

Детали: В ISW отметили, что в российском информационном пространстве о саммите НАТО сообщалось беспристрастно и приглушенно, что не соответствует масштабному поражению, которое саммит фактически представляет для довоенных целей РФ.

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что за два дня саммита НАТО в Вильнюсе удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

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Темы: НАТОРосcияУкраина
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