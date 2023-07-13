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За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 06:43
За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Протягом 12 липня між Силами оборони України і російськими окупантами відбулося понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка га Луганщині та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них – Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Пантелеймонівки на Донеччині. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Єгорівка та Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Шляхове, Тягинка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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