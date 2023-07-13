За минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 12 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 35 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

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За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed". Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА. В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 35 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторивка, Мануховка Сумской области и Возрожденовское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спирного, Веселого и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка на Луганщине и Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ступочек, Александро-Шультино и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них - Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки в Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Шляховое, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.