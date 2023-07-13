Волкер: Для Путіна рішення саміту – це брак рішучості щодо членства України в НАТО
Рішення вільнюського саміту НАТО сприйняті президентом РФ Володимиром Путіним як брак рішучості запропонувати Україні членство в Альянсі, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер.
Джерело: Волкер на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміна Комісії Україна–НАТО Радою, допомога Україні в досягненні оперативної сумісності, – все це дуже добре і позитивно. Це показує добру волю Альянсу, але з точки зору Путіна, це, перш за все, вагання, брак рішучості щодо членства України в НАТО".
Деталі: Волкер порівняв саміт НАТО з виведенням військ США з Афганістану в 2021 році.
"Це дуже вражаюча невпевненість і вагання, що ми щось подібне бачимо. Це нездатність чітко сформулювати відданість євроатлантичному майбутньому України", – додав він.
Що цьому передувало:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що за два дні саміту НАТО у Вільнюсі вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.
- Раніше Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.