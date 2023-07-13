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Волкер: Для Путіна рішення саміту – це брак рішучості щодо членства України в НАТО

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 07:24
Волкер: Для Путіна рішення саміту – це брак рішучості щодо членства України в НАТО
Курт Волкер. Фото Getty Images

Рішення вільнюського саміту НАТО сприйняті президентом РФ Володимиром Путіним як брак рішучості запропонувати Україні членство в Альянсі, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер.

Джерело: Волкер на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, цитує "Укрінформ"   

Пряма мова: "Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміна Комісії Україна–НАТО Радою, допомога Україні в досягненні оперативної сумісності, – все це дуже добре і позитивно. Це показує добру волю Альянсу, але з точки зору Путіна, це, перш за все, вагання, брак рішучості щодо членства України в НАТО".

Деталі: Волкер порівняв саміт НАТО з виведенням військ США з Афганістану в 2021 році.

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"Це дуже вражаюча невпевненість і вагання, що ми щось подібне бачимо. Це нездатність чітко сформулювати відданість євроатлантичному майбутньому України", – додав він.

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Теми: НАТОПутінУкраїна
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