Волкер: Для Путина решение саммита – это недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО

Решения вильнюсского саммита НАТО восприняты президентом РФ Владимиром Путиным как недостаток решимости предложить Украине членство в Альянсе, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Источник: Волкер на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Такие решения, как снятие ПДЧ, замена Комиссии Украина–НАТО Советом, помощь Украине в достижении оперативной совместимости, – все это очень хорошо и положительно. Это показывает добрую волю Альянса, но с точки зрения Путина, это, прежде всего, колебания, недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО".

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Детали: Волкер сравнил саммит НАТО с выводом войск США из Афганистана в 2021 году.

"Это очень впечатляющая неуверенность и колебания, что мы что-то подобное видим. Это неспособность четко сформулировать приверженность евроатлантическому будущему Украины", – добавил он.

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