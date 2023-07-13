"Було гучно": посол Британії поділилася враженнями від нічної атаки на Київ і подякувала ППО

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що також не мала спокійного сну через нічну атаку безпілотниками на Київ 13 липня.

Джерело: Сіммонс у своєму Twitter, цитує "Європейська правда"

Деталі: Посол пояснила підписникам, що вночі на Київ була атака безпілотниками і наслідки випали саме на той район, де вона перебуває, та сусідній, і тож це була "досить неприємна ніч".

Пряма мова: "Не дивно, що було настільки гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні та моєму укриттю без вікон. Зараз час піти подихати свіжим повітрям".

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Деталі: Про враження від атаки розповів і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн, який зараз перебуває у Києві, зазначивши, що це була "коротка і гучна ніч".