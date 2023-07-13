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"Было громко": посол Британии поделилась впечатлениями от атаки на Киев и поблагодарила ПВО

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 08:16
Было громко: посол Британии поделилась впечатлениями от атаки на Киев и поблагодарила ПВО
Мелинда Симмонс. фото из ее Твиттера

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что также не имела спокойного сна из-за ночной атаки беспилотниками на Киев 13 июля.

Источник: Симмонс в своем Twitter, цитирует "Европейская правда"

Детали: Посол объяснила подписчикам, что ночью на Киев была атака беспилотниками и последствия выпали именно на тот район, где она находится, и соседний, и поэтому это была "довольно неприятная ночь".

Прямая речь: "Неудивительно, что было настолько громко. Сегодня утром я благодарна украинской противовоздушной обороне и моему укрытию без окон. Сейчас время пойти подышать свежим воздухом".

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Детали: О впечатлениях от атаки рассказал и специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Гайльбронн, который сейчас находится в Киеве, отметив, что это была "короткая и громкая ночь".

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Темы: беспилотникиКиевВеликобритания
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