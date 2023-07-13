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Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 08:30
Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули – ОВА
ілюстративне фото - Aliona Denga Facebook

Російські війська випустили 487 снарядів по Херсонській області за добу 12 липня: загинули двоє, дістали поранення троє людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.

Теми: Херсонська областьвійна
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