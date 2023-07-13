Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули – ОВА
Четвер, 13 липня 2023, 08:30
Російські війська випустили 487 снарядів по Херсонській області за добу 12 липня: загинули двоє, дістали поранення троє людей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.