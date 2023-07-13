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Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 08:30
Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА
иллюстративное фото - Aliona Denga Facebook

Российские войска выпустили 487 снарядов по Херсонской области за сутки 12 июля: погибли двое, получили ранения три человека.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Темы: Херсонская областьвойна
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