Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА

Российские войска выпустили 487 снарядов по Херсонской области за сутки 12 июля: погибли двое, получили ранения три человека.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

Реклама:

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.