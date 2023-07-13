Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА
Четверг, 13 июля 2023, 08:30
Российские войска выпустили 487 снарядов по Херсонской области за сутки 12 июля: погибли двое, получили ранения три человека.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в соцсетях
Детали: За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.
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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.