Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" ще понад 500 окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 08:39
ЗСУ відправили на концерт Кобзона ще понад 500 окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів, 9 бронемашин та 23 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем– 4425 (+23) од,
  • РСЗВ – 678 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

Дані постійно уточнюються.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Генштаб
За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої − Генштаб
Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО
Останні новини
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
13:18
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року
Усі новини...
Реклама: