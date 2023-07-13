Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" ще понад 500 окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 08:39
ЗСУ відправили на концерт Кобзона ще понад 500 окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів, 9 бронемашин та 23 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем– 4425 (+23) од,
  • РСЗВ – 678 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

Дані постійно уточнюються.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Генштаб
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: