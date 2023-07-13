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ВСУ отправили на "концерт Кобзона" еще более 500 оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 08:39
ВСУ отправили на концерт Кобзона еще более 500 оккупантов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 510 оккупантов, 9 бронемашин и 23 артсистемы.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 4092 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,
  • РСЗО - 678 (+4) ед,
  • средства ПВО - 421 (+6) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3752 (+26),
  • крылатые ракеты - 1271 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,
  • специальная техника - 652 (+5).

Данные постоянно уточняются.

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Темы: Генштабвойна
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