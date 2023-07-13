ВСУ отправили на "концерт Кобзона" еще более 500 оккупантов
Четверг, 13 июля 2023, 08:39
Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 510 оккупантов, 9 бронемашин и 23 артсистемы.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 4092 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,
- РСЗО - 678 (+4) ед,
- средства ПВО - 421 (+6) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3752 (+26),
- крылатые ракеты - 1271 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,
- специальная техника - 652 (+5).
Данные постоянно уточняются.