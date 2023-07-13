Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні

Макрон і Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі. фото з Twitter

Президент Франції Емманюель Макрон волів би, щоб Ізраїль та деякі інші демократичні країни робили більше для України під час повномасштабної війни з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Пряма мова: "Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України.

Деталі: Так Макрон відповів на запитання журналістів, чи мав би Ізраїль збільшити допомогу Україні.

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За словами президента Франції, є й "інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання".

Макрон висловив сподівання, що в наступні місяці ці країни зможуть поміняти ставлення і робитимуть більше.

Водночас французький президент висловив переконання, що країни НАТО також мають робити більше для Києва, особливо під час контрнаступу України. Він також запевнив, що продовжить "бути поруч" з Україною, навіть за умови, що це буде "війна на виснаження".

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Що передувало: Макрон заявив, що розуміє розчарування української сторони з приводу рішень, які були ухвалені на саміті у Вільнюсі щодо шляху України в НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Франції оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.