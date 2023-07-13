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Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 09:05
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Макрон и Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. фото из Twitter

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Прямая речь: "Да, мы бы надеялись, что Израиль будет принимать больше участия в вопросе Украины.

Детали: Так Макрон ответил на вопрос журналистов, должен ли Израиль увеличить помощь Украине.

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По словам президента Франции, есть и "другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования".

Макрон выразил надежду, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше.

В то же время французский президент выразил убеждение, что страны НАТО также должны делать больше для Киева, особенно во время контрнаступления Украины. Он также заверил, что продолжит "быть рядом" с Украиной, даже при условии, что это будет "война на истощение".

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Что предшествовало: Макрон заявил, что понимает разочарование украинской стороны по поводу решений, которые были приняты на саммите в Вильнюсе относительно пути Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Франции объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Темы: помощь УкраинеФранцияИзраиль
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