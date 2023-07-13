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Джонсон: Крім РФ, найбільший ворог – "втома від України"

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 10:06
Джонсон: Крім РФ, найбільший ворог – втома від України
Борис Джонсон. фото з Twitter політика

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на важливості надавати Україні стабільну підтримку.

Джерело: Джонсон в інтерв’ю CNN після завершення саміту НАТО у Вільнюсі, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами експрем'єра важливо, аби США продовжували стабільно постачати зброю в Україну.

Він заявив, що окрім власне російської армії найбільшим ворогом українців зараз є загроза "втоми від України".

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"Але вони повинні перемогти, це абсолютно необхідно", – наголосив Джонсон, пояснюючи, що це життєво важливо для демократії і свободи у всьому світі.

Він також заявив, що "не має бути виправдань" із відкладанням вступу України в НАТО.

Пряма мова: "Останніми запереченнями було те, що це виглядатиме провокативно для Володимира Путіна. Але ми вже бачили, що стається, коли Україна не в НАТО – ми так спровокували найгіршу війну у Європі за останні 80 років".

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Деталі: Коли Джонсона запитали, чи, на його думку, переобрання Дональда Трампа на посаду президента США є загрозою для України, він нагадав, що саме за адміністрації Трампа Україна отримала свої перші Javelin.

Проте CNN нагадує, що має значення контекст цих подій – на той час в Україні змінилася влада, а Трампа підозрювали у тому, що він тисне на Київ з метою отримати розслідування проти свого політичного суперника.

Нагадаємо: Борис Джонсон у червні склав депутатський мандат на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень, хоча й заявив, що розслідування щодо Partygate використали для того, щоб "вижити" його з парламенту.

Теми: Борис Джонсонвійна
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