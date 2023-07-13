Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон: Помимо РФ, самый большой враг – "усталость от Украины"

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 10:06
Джонсон: Помимо РФ, самый большой враг – усталость от Украины
Борис Джонсон. фото из Twitter политика

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отметил важность предоставлять Украине стабильную поддержку.

Источник: Джонсон в интервью CNN после завершения саммита НАТО в Вильнюсе, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам экс-премьера важно, чтобы США продолжали стабильно поставлять оружие в Украину.

Он заявил, что кроме собственно российской армии самым большим врагом украинцев сейчас является угроза "усталости от Украины".

Реклама:

"Но они должны победить, это абсолютно необходимо", - подчеркнул Джонсон, объясняя, что это жизненно важно для демократии и свободы во всем мире.

Он также заявил, что "не должно быть оправданий" с откладыванием вступления Украины в НАТО.

Прямая речь: "Последними возражениями было то, что это будет выглядеть провокационно для Владимира Путина. Но мы уже видели, что происходит, когда Украина не в НАТО - мы так спровоцировали худшую войну в Европе за последние 80 лет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Когда Джонсона спросили, является ли, по его мнению, переизбрание Дональда Трампа на пост президента США угрозой для Украины, он напомнил, что именно при администрации Трампа Украина получила свои первые Javelin.

Однако CNN напоминает, что имеет значение контекст этих событий - в то время в Украине сменилась власть, а Трампа подозревали в том, что он давит на Киев с целью получить расследование против своего политического соперника.

Напомним: Борис Джонсон в июне сложил депутатский мандат на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений, хотя и заявил, что расследование по Partygate использовали для того, чтобы "выжить" его из парламента.

Темы: Борис Джонсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Борис Джонсон
Борис Джонсон в восьмой раз стал папой
Джонсона лишили спецдоступа в парламент за неправду о ковидных вечеринках
Борис Джонсон нашел работу в журналистике после сложения полномочий депутата – СМИ
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: