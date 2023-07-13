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Джонсон: Помимо РФ, самый большой враг – "усталость от Украины"

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 10:06
Джонсон: Помимо РФ, самый большой враг – усталость от Украины
Борис Джонсон. фото из Twitter политика

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отметил важность предоставлять Украине стабильную поддержку.

Источник: Джонсон в интервью CNN после завершения саммита НАТО в Вильнюсе, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам экс-премьера важно, чтобы США продолжали стабильно поставлять оружие в Украину.

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Он заявил, что кроме собственно российской армии самым большим врагом украинцев сейчас является угроза "усталости от Украины".

"Но они должны победить, это абсолютно необходимо", - подчеркнул Джонсон, объясняя, что это жизненно важно для демократии и свободы во всем мире.

Он также заявил, что "не должно быть оправданий" с откладыванием вступления Украины в НАТО.

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Прямая речь: "Последними возражениями было то, что это будет выглядеть провокационно для Владимира Путина. Но мы уже видели, что происходит, когда Украина не в НАТО - мы так спровоцировали худшую войну в Европе за последние 80 лет".

Детали: Когда Джонсона спросили, является ли, по его мнению, переизбрание Дональда Трампа на пост президента США угрозой для Украины, он напомнил, что именно при администрации Трампа Украина получила свои первые Javelin.

Однако CNN напоминает, что имеет значение контекст этих событий - в то время в Украине сменилась власть, а Трампа подозревали в том, что он давит на Киев с целью получить расследование против своего политического соперника.

Напомним: Борис Джонсон в июне сложил депутатский мандат на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений, хотя и заявил, что расследование по Partygate использовали для того, чтобы "выжить" его из парламента.

Темы: Борис Джонсонвойна
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