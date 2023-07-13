Українські десантники показали вогневу роботу "Цезарів"

Артилеристи Десантно-штурмових військ виконують вогневі завдання і знищуютб окупантів зі 155-мм самохідної артилерійської установки "Цезар".

Джерело: пресслужба ДШВ

Дослівно: "Маючи бойовий досвід набутий в боях з російським агресором, а також підготовку у Королівстві Данія, артилеристи-десантники успішно знищують ворога, звільняючи від загарбників свою Батьківщину".

Деталі: В оприлюдненому сюжеті бійці ДШВ діляться враженнями від роботи із французькими САУ "Цезар", переданими Україні Данією. Машина має високу прохідність та скорострільність, маневрена, на собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів.

Екіпаж складається з 4 осіб (командир, водій, навідник і заряджаючий).

САУ призначена для контрбатарейної боротьби.