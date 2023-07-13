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Украинские десантники показали огневую работу "Цезарей"

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 10:45
Украинские десантники показали огневую работу Цезарей
фото ДШВ

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск выполняют огневые задачи и уничтожают оккупантов из 155-мм самоходной артиллерийской установки "Цезарь".

Источник: пресс-служба ДШВ

Дословно: "Имея боевой опыт приобретенный в боях с российским агрессором, а также подготовку в Королевстве Дания, артиллеристы-десантники успешно уничтожают врага, освобождая от захватчиков свою Родину".

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Детали: В обнародованном сюжете бойцы ДШВ делятся впечатлениями от работы с французскими САУ "Цезарь", переданными Украине Данией. Машина имеет высокую проходимость и скорострельность, маневренная, на себе несет боекомплект в количестве 36 снарядов.

Экипаж состоит из 4 человек (командир, водитель, наводчик и заряжающий).

ВИДЕО ДНЯ

САУ предназначена для контрбатарейной борьбы.

Темы: войнаоружие
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