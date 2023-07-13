На Харківщині загинуло понад 2 тисяч цивільних через війну

Ексгумація тіл в Ізюмі на Харківщині, ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

З початку повномасштабної війни Росії проти України на Харківщині загинуло щонайменше 2038 цивільних, з них 77 – діти.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Станом на початок липня, на Харківщині загинули 2038 цивільних жителів, із них 77 – діти. Поранення отримали майже 3 тисячі, зокрема, 240 дітей".

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Деталі: Він додав, що під окупацією залишаються 29 населених пунктів на Куп’янщині та 5-10-кілометрова зона на північному напрямку, куди українська сторона не має доступу. Тому кількість загиблих може бути більшою.

Крім того, ОВА має інформацією про масові захоронення українських цивільних та військових.

Пряма мова: "Напевно, не такі великі, як в Ізюмі, але все одно вони там є. Ми маємо приблизну інформацію про місця їх розташування на півночі".