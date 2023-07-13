На Харківщині загинуло понад 2 тисяч цивільних через війну

Ексгумація тіл в Ізюмі на Харківщині, ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

З початку повномасштабної війни Росії проти України на Харківщині загинуло щонайменше 2038 цивільних, з них 77 – діти.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Станом на початок липня, на Харківщині загинули 2038 цивільних жителів, із них 77 – діти. Поранення отримали майже 3 тисячі, зокрема, 240 дітей".

Деталі: Він додав, що під окупацією залишаються 29 населених пунктів на Куп’янщині та 5-10-кілометрова зона на північному напрямку, куди українська сторона не має доступу. Тому кількість загиблих може бути більшою.

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Крім того, ОВА має інформацією про масові захоронення українських цивільних та військових.

Пряма мова: "Напевно, не такі великі, як в Ізюмі, але все одно вони там є. Ми маємо приблизну інформацію про місця їх розташування на півночі".