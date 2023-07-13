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На Харьковщине погибло более 2 тысяч гражданских из-за войны

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 10:55
На Харьковщине погибло более 2 тысяч гражданских из-за войны
Эксгумация тел в Изюме на Харьковщине, ФОТО С TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

С начала полномасштабной войны России против Украины на Харьковщине погибло по меньшей мере 2038 гражданских, из них 77 – дети.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью Укринформу

Прямая речь: "По состоянию на начало июля, на Харьковщине погибли 2038 гражданских жителей, из них 77 - дети. Ранения получили почти 3 тысячи, в том числе 240 детей".

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Детали: Он добавил, что под оккупацией остаются 29 населенных пунктов на Купянщине и 5-10-километровая зона на северном направлении, куда украинская сторона не имеет доступа. Поэтому количество погибших может быть больше.

Кроме того, ОВА располагает информацией о массовых захоронениях украинских гражданских и военных. 

Темы: Харьковская областьжертвывоенные преступлениявойна
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