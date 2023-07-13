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Обрана від ОПЗЖ нардепка Плачкова складає мандат

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 липня 2023, 11:30
Обрана від ОПЗЖ нардепка Плачкова складає мандат
Тетяна Плачкова, фото: Facebook

Обрана від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) нардепка Тетяна Плачкова складає депутатський мандат, відповідна постанова вже зареєстрована у Верховній Раді.

Джерело: зареєстрована на сайті ВРУ постанова №9489

Дослівно: "Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія "Опозиційна платформа - За життя", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень".

Деталі: У заяві Плачкова повідомляє, що вирішила скласти депутатські повноваження, "зважаючи на сімейні обставини".

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УП намагалась з’ясувати деталі прийнятого рішення, на момент публікації цього зробити не вдалося - телефони самої Плачкової та її помічниці не відповідають. Остання публікація Плачкової у Facebook датована 1 червня.

Нагадаємо: Плачкова була обрана нардепкою від ОПЗЖ у 2019 році. 15 березня 2022 року вийшла з фракції ОПЗЖ. У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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