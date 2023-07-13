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Избранная от ОПЗЖ нардеп Плачкова слагает мандат

Станислав ПогориловЧетверг, 13 июля 2023, 11:30
Избранная от ОПЗЖ нардеп Плачкова слагает мандат
Татьяна Плачкова, фото: Facebook

Избранная от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) нардеп Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат, соответствующее постановление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Источник: зарегистрированное на сайте ВРУ постановление №9489

Дословно: "Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий".

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Детали: В заявлении Плачкова сообщает, что решила сложить депутатские полномочия, "учитывая семейные обстоятельства".

 

УП пыталась выяснить детали принятого решения, на момент публикации этого сделать не удалось - телефоны самой Плачковой и ее помощницы не отвечают. Последняя публикация Плачковой в Facebook датирована 1 июня.

Напомним: Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022 года вышла из фракции ОПЗЖ. В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

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Темы: ОПЗЖВерховная Рада
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