Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ "закрила" село неподалік лінії фронту для пошуку "зрадників" – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 11:31
РФ закрила село неподалік лінії фронту для пошуку зрадників – мер Мелітополя
Скрін з мапи deepstate

Російські військові закрили на в’їзд та виїзд село Пришиб Запорізької області, ймовірно, щоб відшукати корегувальників.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "(Окупанти - ред.) повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд".

Деталі: Федоров повідомляє, що з самого ранку там встановили блокпости, перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять побудинкові обшуки.

Реклама:

За деякими даними, у селище завезли бійців Росгвардії, які шукають корегувальників.



Теми: Запорізька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Запорізька область
На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої − Генштаб
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
У Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів, і в завод
Останні новини
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
13:18
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року
Усі новини...
Реклама: