РФ "закрила" село неподалік лінії фронту для пошуку "зрадників" – мер Мелітополя

Російські військові закрили на в’їзд та виїзд село Пришиб Запорізької області, ймовірно, щоб відшукати корегувальників.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "(Окупанти - ред.) повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд".

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Деталі: Федоров повідомляє, що з самого ранку там встановили блокпости, перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять побудинкові обшуки.

За деякими даними, у селище завезли бійців Росгвардії, які шукають корегувальників.





