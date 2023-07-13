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РФ "закрила" село неподалік лінії фронту для пошуку "зрадників" – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 11:31
РФ закрила село неподалік лінії фронту для пошуку зрадників – мер Мелітополя
Скрін з мапи deepstate

Російські військові закрили на в’їзд та виїзд село Пришиб Запорізької області, ймовірно, щоб відшукати корегувальників.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "(Окупанти - ред.) повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд".

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Деталі: Федоров повідомляє, що з самого ранку там встановили блокпости, перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять побудинкові обшуки.

За деякими даними, у селище завезли бійців Росгвардії, які шукають корегувальників.



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Теми: Запорізька областьокупація
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