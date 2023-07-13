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РФ "закрыла" село недалеко от линии фронта для поиска "предателей" – мэр Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 11:31
РФ закрыла село недалеко от линии фронта для поиска предателей – мэр Мелитополя
Скрин с карты deepstate

Российские военные закрыли на въезд и выезд село Пришиб Запорожской области, вероятно, чтобы отыскать корректировщиков.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "(Оккупанты - ред.) полностью изолировали пока оккупированный поселок Пришиб Запорожской области: закрыли на въезд и выезд".

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Детали: Федоров сообщает, что с самого утра там установили блокпосты, проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, а также проводят подомовые обыски.

По некоторым данным, в поселок завезли бойцов Росгвардии, которые ищут корректировщиков.

Темы: Запорожская областьоккупация
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