РФ "закрыла" село недалеко от линии фронта для поиска "предателей" – мэр Мелитополя
Четверг, 13 июля 2023, 11:31
Российские военные закрыли на въезд и выезд село Пришиб Запорожской области, вероятно, чтобы отыскать корректировщиков.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "(Оккупанты - ред.) полностью изолировали пока оккупированный поселок Пришиб Запорожской области: закрыли на въезд и выезд".
Детали: Федоров сообщает, что с самого утра там установили блокпосты, проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, а также проводят подомовые обыски.
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По некоторым данным, в поселок завезли бойцов Росгвардии, которые ищут корректировщиков.
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