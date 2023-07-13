Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ "закрыла" село недалеко от линии фронта для поиска "предателей" – мэр Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 11:31
РФ закрыла село недалеко от линии фронта для поиска предателей – мэр Мелитополя
Скрин с карты deepstate

Российские военные закрыли на въезд и выезд село Пришиб Запорожской области, вероятно, чтобы отыскать корректировщиков.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "(Оккупанты - ред.) полностью изолировали пока оккупированный поселок Пришиб Запорожской области: закрыли на въезд и выезд".

Детали: Федоров сообщает, что с самого утра там установили блокпосты, проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, а также проводят подомовые обыски.

Реклама:

По некоторым данным, в поселок завезли бойцов Росгвардии, которые ищут корректировщиков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Запорожская область
На пяти направлениях на востоке страны продолжаются тяжелые бои − Генштаб
В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы
В Бердянске попали в отель, где жило руководство оккупантов, и в завод
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: