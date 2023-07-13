Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України – опитування

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 12:11
У Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України – опитування
Фото: Getty Images

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За даними опитування, число українських біженців, які хочуть залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, у порівнянні з 39% станом на кінець літа 2022 року.

При цьому 18% з числа опитаних вже знайшли роботу, що лише на 1% більше порівняно з літом 2022 року.  Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Реклама:

Жінкам з дітьми, згідно з опитуванням, складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Наразі лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають партнера.

Опитування спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Теми: НімеччинаУкраїнабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту танків Leopard в Польщі – ЗМІ
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: