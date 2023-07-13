Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України – опитування

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 12:11
У Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України – опитування
Фото: Getty Images

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За даними опитування, число українських біженців, які хочуть залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, у порівнянні з 39% станом на кінець літа 2022 року.

При цьому 18% з числа опитаних вже знайшли роботу, що лише на 1% більше порівняно з літом 2022 року.  Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Жінкам з дітьми, згідно з опитуванням, складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Наразі лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають партнера.

Опитування спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.

Що було раніше:

Теми: НімеччинаУкраїнабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Німеччина
Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту танків Leopard в Польщі – ЗМІ
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: