В Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины - опрос

Из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране, свидетельствуют данные опроса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным опроса, число украинских беженцев, которые хотят остаться в ФРГ, увеличилось на 5%, по сравнению с 39% по состоянию на конец лета 2022 года.

При этом 18% из числа опрошенных уже нашли работу, что лишь на 1% больше по сравнению с летом 2022 года. Этому способствовало то, что три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их.

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Женщинам с детьми, согласно опросу, сложнее найти работу, а половина украинок, которые приехали в ФРГ как беженки после полномасштабного вторжения РФ в страну в феврале 2022 года, имеют как минимум одного ребенка.

Сейчас только 3% женщин с маленькими детьми работают, в основном из-за того, что большинство из них не имеют партнера в Германии, тогда как 23% мужчин с маленькими детьми работают, поскольку, как правило, имеют партнера.

Опрос совместно провели Немецкий институт экономических исследований, Институт исследований занятости (IAB), Министерство по делам миграции и беженцев ФРГ, а также Федеральный институт демографических исследований.

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