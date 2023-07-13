На Сумщині "Шахед" збили зі стрілецької зброї – ОВА
Четвер, 13 липня 2023, 12:14
На Сумщині учасники мобільної групи збили безпілотник іранського виробництва типу "Шахед".
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: Повідомляється, що в ніч на 13 липня у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.
Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога.
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Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості.