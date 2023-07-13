Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині "Шахед" збили зі стрілецької зброї – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 12:14
На Сумщині Шахед збили зі стрілецької зброї – ОВА
фото ОВА

На Сумщині учасники мобільної групи збили безпілотник іранського виробництва типу "Шахед".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 13 липня у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.

Реклама:

Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога.

Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ШахедСумська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Шахед
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: